Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

A la decouverte de l’estuaire du Bizien Place du bourg La Roche-Jaudy

A la decouverte de l’estuaire du Bizien Place du bourg La Roche-Jaudy mardi 14 avril 2026.

Lieu : Place du bourg

Adresse : Maison des talus et des routoirs à lin

Ville : 22450 La Roche-Jaudy

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

A la decouverte de l’estuaire du Bizien

Place du bourg Maison des talus et des routoirs à lin La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 09:30:00
fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :
2026-04-14 2026-04-28 2026-07-09 2026-07-21 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27 2026-10-27 2026-10-29

Le coeur de l’estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante parcourez l’estuaire pour les découvrir ! Cette sortie est idéale pour l’observation des oiseaux.   .

Place du bourg Maison des talus et des routoirs à lin La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 58 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement A la decouverte de l’estuaire du Bizien La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose