A la decouverte de l’estuaire du Bizien Place du bourg La Roche-Jaudy

A la decouverte de l’estuaire du Bizien

Place du bourg Maison des talus et des routoirs à lin La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 09:30:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-28 2026-07-09 2026-07-21 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27 2026-10-27 2026-10-29

Le coeur de l’estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante parcourez l’estuaire pour les découvrir ! Cette sortie est idéale pour l’observation des oiseaux. .

Place du bourg Maison des talus et des routoirs à lin La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 58 35

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English :

L’événement A la decouverte de l’estuaire du Bizien La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose