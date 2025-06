A la découverte de l’exposition Magnificence Rougemont LES MARDIS DE L’ART AU POLARIS Place Patricia Tranchand Istres 8 juillet 2025 07:00

A la découverte de l’exposition Magnificence Rougemont LES MARDIS DE L’ART AU POLARIS Mardi 8 juillet 2025.

De 10h à 12h et de 14h à 16h.

Mardi 15 juillet 2025.

De 10h à 12h et de 14h à 16h.

Mardi 22 juillet 2025.

De 10h à 12h et de 14h à 16h.

Mardi 29 juillet 2025.

De 10h à 12h et de 14h à 16h.

Mardi 5 août 2025.

De 10h à 12h et de 14h à 16h.

Mardi 12 août 2025.

De 10h à 12h et de 14h à 16h. Place Patricia Tranchand Forum des Carmes Istres Bouches-du-Rhône

Chaque mardi durant l’été les enfants de 6 à 12 ans pourront venir expérimenter des techniques diverses et variées autour de l’exposition présentée au Polaris centre d’art

Gratuit sur inscription auprès de l’accueil du centre d’art 0442551710



Inscription à la demi-journée gratuit maximum 8 enfants .

Place Patricia Tranchand Forum des Carmes

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 17 10 contact.polariscentredart@ampmetropole.fr

English :

Every Tuesday during the summer, children aged 6 to 12 can come and experiment with a variety of techniques based on the exhibition at the Polaris art center

German :

Jeden Dienstag während des Sommers können Kinder zwischen 6 und 12 Jahren mit verschiedenen Techniken rund um die Ausstellung im Polaris Kunstzentrum experimentieren

Italiano :

Ogni martedì durante l’estate, i bambini dai 6 ai 12 anni possono venire a sperimentare una serie di tecniche basate sulla mostra del centro d’arte Polaris

Espanol :

Todos los martes del verano, los niños de 6 a 12 años pueden venir a experimentar con diversas técnicas basadas en la exposición del centro de arte Polaris

