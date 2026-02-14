A la découverte de l’exposition Pompon, Bibliothèque Ceccano, Avignon

A la découverte de l’exposition Pompon Mardi 17 février, 09h30, 10h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Vos bibliothécaires vous accompagnent dans la découverte de l’exposition pour tout-petits « Pompon » en vous proposant lectures et petites comptines.

L’exposition est conçue par la compagnie Minuscropik (84), compagnie professionnelle spécialisée dans l’Art et le tout-petit.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

