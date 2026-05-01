A la découverte de l’histoire de Chaussin Maison Partagée Chaussin
A la découverte de l’histoire de Chaussin Maison Partagée Chaussin jeudi 7 mai 2026.
Chaussin
A la découverte de l’histoire de Chaussin
Maison Partagée 33 Grande Rue Chaussin Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 15:00:00
fin : 2026-05-07 16:30:00
Date(s) :
2026-05-07 2026-05-21
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Maison Partagée 33 Grande Rue Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 81 70 22 animation-environnement@ccpj.fr
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English : A la découverte de l’histoire de Chaussin
L’événement A la découverte de l’histoire de Chaussin Chaussin a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE