A la découverte de l’histoire de Chaussin Maison Partagée Chaussin

Chaussin

A la découverte de l’histoire de Chaussin

Maison Partagée 33 Grande Rue Chaussin Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 15:00:00

fin : 2026-05-07 16:30:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-21

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Maison Partagée 33 Grande Rue Chaussin 39120 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 81 70 22 animation-environnement@ccpj.fr

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English : A la découverte de l’histoire de Chaussin

L’événement A la découverte de l’histoire de Chaussin Chaussin a été mis à jour le 2026-05-02 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE