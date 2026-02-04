À la découverte de l’histoire de l’art la vie à la campagne Musée de Sens Sens

À la découverte de l’histoire de l’art la vie à la campagne

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 18:30:00

fin : 2026-03-18 20:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Conférence d’histoire de l’art Un tableau champêtre, La visite à la ferme par Louis Watteau de Lille , œuvre témoin de l’engouement pour la vie à la campagne par les élites de l’Ancien Régime, de Madame de Pompadour à Marie-Antoinette.

Temps d’échange à la fin de la conférence .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À la découverte de l’histoire de l’art la vie à la campagne

L’événement À la découverte de l’histoire de l’art la vie à la campagne Sens a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Sens et Sénonais