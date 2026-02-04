À la découverte de l’histoire de l’art l’art pompier Musée de Sens Sens
À la découverte de l’histoire de l’art l’art pompier Musée de Sens Sens mercredi 15 avril 2026.
À la découverte de l’histoire de l’art l’art pompier
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 18:30:00
fin : 2026-04-15 20:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Conférence d’histoire de l’art Violence et tragédie, Vitellius trainé dans les rues de Rome par Georges-Antoine Rochegrosse, tableau clef pour comprendre ce qui fut appelé un temps l’art pompier , hier décrié, aujourd’hui exposé dans les plus grands musées.
Conférence suivie d’un temps d’échange .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : À la découverte de l’histoire de l’art l’art pompier
L’événement À la découverte de l’histoire de l’art l’art pompier Sens a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Sens et Sénonais