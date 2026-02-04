À la découverte de l’histoire de l’art l’art pompier Musée de Sens Sens

À la découverte de l’histoire de l’art l’art pompier

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:30:00

fin : 2026-04-15 20:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Conférence d’histoire de l’art Violence et tragédie, Vitellius trainé dans les rues de Rome par Georges-Antoine Rochegrosse, tableau clef pour comprendre ce qui fut appelé un temps l’art pompier , hier décrié, aujourd’hui exposé dans les plus grands musées.

Conférence suivie d’un temps d’échange .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 64 46 22 contact@musee-sens.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : À la découverte de l’histoire de l’art l’art pompier

L’événement À la découverte de l’histoire de l’art l’art pompier Sens a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Sens et Sénonais