À la découverte de l’histoire de l’atelier central « Locotracteur », par l’historien Jean-Jacques Sitek Site des Portes de l’Orne Rombas

À la découverte de l’histoire de l’atelier central « Locotracteur », par l’historien Jean-Jacques Sitek Samedi 20 septembre, 09h00, 09h30, 13h00, 13h30 Site des Portes de l’Orne Moselle

Venez explorer le site des Portes de l’Orne en compagnie de l’historien Jean-Jacques Sitek.

Plongez dans l’histoire de ce lieu emblématique, avec un focus particulier sur l’atelier central, également appelé « Locotracteur » de Rombas : c’est un projet phare de 2025 pour la région Grand Est, inscrit dans le cadre de la Mission Patrimoine confiée à Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ United.

Site des Portes de l'Orne 1 rue Alexandrine, 57120 Rombas Rombas 57120 Moselle Grand Est Le site des Portes de l'Orne est un ensemble de 550 ha d'anciennes friches industrielles sidérurgiques en cours de réhabilitation. Il est situé le long de la vallée de l'Orne (affluent de la Moselle) et occupe une position stratégique le long du Sillon Lorrain, axe économique majeur qui relie les métropoles de Nancy, Metz et Thionville jusqu'au Luxembourg. Site des Portes de l'Orne, devant l'Atelier central, rue du Vieil-Amnéville à Rombas. Parking : rue André-Marie Ampère à Amnéville.

Journées européennes du patrimoine 2025

