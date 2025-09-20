À la découverte de l’histoire du patrimoine de Dettwiller Église Saint-Jacques-le-Majeur Dettwiller

À la découverte de l'histoire du patrimoine de Dettwiller
Samedi 20 septembre 2025, 15h30
Église Saint-Jacques-le-Majeur
Dettwiller, European Collectivity of Alsace

Départ : place de l’église. Durée de la visite : 2 h 30

Partez à la rencontre de l’église de Dettwiller et laissez-vous surprendre par son orgue Stiehr-Mockers, réalisé par les organistes des Amis de l’Orgue.

Vous plongerez ensuite dans l’histoire de Dettwiller, de ses origines à son passé industriel.

Église Saint-Jacques-le-Majeur 13 Rue de l’Église, 67490 Dettwiller Dettwiller 67490 European Collectivity of Alsace Grand Est L’église mixte Saint-Jacques le Majeur de Reipertswiller, probablement fondée vers 1100, se situe sur un promontoire et pourrait avoir été une étape sur les chemins de Compostelle, bien que rien ne le confirme. La tour et la nef datent du XIIᵉ siècle, tandis que le chœur roman fut remplacé en 1470 par un chœur gothique réticulé, toujours en place. Le comte Jacques le Barbu de Lichtenberg y fut enterré en 1480 ; son gisant, aujourd’hui fragmentaire, a été endommagé pendant la Révolution.

L’église a subi de sérieux dégâts durant la Seconde Guerre mondiale, entraînant la reconstruction de la sacristie et du local de l’orgue. L’orgue Kern fut installé en 1961 et trois nouvelles cloches furent posées en 1967, symbolisant la Trinité. Trois des cinq vitraux du chœur ont été rénovés en 1981 par Ernest Werlé. Plusieurs pierres tombales ont été mises à l’abri à l’intérieur.

Saint-Jacques le Majeur est une église simultanée depuis 1693, servant aux cultes luthérien et catholique, avec deux autels. Malgré la cohabitation des deux confessions, le fonctionnement du simultaneum reste flou, notamment pour les décisions sur les transformations ou nouveaux vitraux. Selon le pasteur Walter Peter, les restaurations après la guerre, dirigées par l’architecte Chalumeau, n’ont pas affecté la propriété protestante, et l’église a été réinaugurée le 1er septembre 1957.

© Pasteur Michel Zimmer Collection Club Patrimoine Dettwiller