À la découverte de l’histoire d’un château et ses jardins Château d’Hausen et son Parc Hellering

À la découverte de l’histoire d’un château et ses jardins Château d’Hausen et son Parc Hellering dimanche 21 septembre 2025.

À la découverte de l’histoire d’un château et ses jardins Dimanche 21 septembre, 16h00 Château d’Hausen et son Parc Moselle

Nombre de places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Balade commentée à la découverte du parc du château d’Hausen, proposée par Tourisme Connexion Freyming-Merlebach.

Au fil de la promenade, nous prendrons le temps de mieux comprendre ce parc en le replaçant dans l’histoire des jardins. Nous chercherons ce qui lui donne son caractère propre, ce qui le rend différent, singulier. Ce sera aussi l’occasion d’ouvrir nos sens et de porter un regard plus attentif sur les ambiances, les formes, les émotions que suscite ce lieu.

Le château d’Hausen, typique du XVIIIᵉ siècle en Lorraine, a conservé son allure d’origine. Son parc, aux allées irrégulières, a sans doute été aménagé au XIXᵉ siècle par la famille d’Hausen. Il reflète l’esprit des jardins paysagers « à l’anglaise », pensés pour donner une impression de nature libre et vivante, comme une invitation à la flânerie et à l’imaginaire.

Château d’Hausen et son Parc 17 Rue de Metz, 57470 Hombourg-Haut Hellering 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 [{« type »: « phone », « value »: « +33 3 87 90 53 53 »}] La construction de l’édifice fut achevée en 1766 par Jean-Charles de Wendel et son épouse Anne-Marguerite d’Hausen de Weidesheim. Il était alors situé près de la forge de Wendel, érigée quelques années auparavant (1758-1759). L’édifice passa ensuite aux mains de la famille d’Hausen et y demeura jusqu’en 1882, date à laquelle il fut racheté par les Gouvy.

Après la Seconde Guerre mondiale, le château devint la propriété des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL). Il abrita, jusqu’en 1996, le siège du conseil d’administration de l’établissement public, avant d’être acquis en 2003 par la ville, qui l’aménagea en hôtel de ville. Il est finalement inscrit partiellement au titre des monuments historiques par arrêté du 5 juin 2019.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Les carnets de Moselle Est