À la découverte de l’histoire d’un village à travers son cimetière Cimetière de Gigny Saint-Dizier

À la découverte de l’histoire d’un village à travers son cimetière 20 et 21 septembre Cimetière de Gigny Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Partez à la découverte du cimetière de Gigny lors d’une visite commentée animée par les Amis du Musée. Au fil des allées, vous découvrirez l’histoire du village et de ses habitants à travers les tombes, monuments funéraires et stèles remarquables.

Cimetière de Gigny Avenue d’Alsace-Lorraine, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 05 31 84 http://www.tourisme-saintdizierderetblaise.com Ce sont des chroniques locales de la Révolution Française qui mettent les premiers mots sur ce lieu. En parcourant ses allées, ses monuments, nous traversons l’histoire de notre ville. L’association des amis du musée de la ville, depuis plus d’un an, œuvre au relevé et à l’étude des monuments funéraires anciens de ce cimetière, en partenariat avec la ville et son musée.

© Ville de Saint-Dizier