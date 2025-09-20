À la découverte de l’hôtel d’Alleman et de la concertation autour de son devenir Hôtel d’Alleman Carpentras
À la découverte de l’hôtel d’Alleman
et de la concertation autour de son devenir Samedi 20 septembre, 14h00, 15h30 Hôtel d’Alleman Vaucluse
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00
Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00
Visite guidée sur réservation au 04 90 63 04 92
14h, 15h30
Uniquement le samedi
Durée : 1h30
Hôtel d’Alleman 234 boulevard Albin Durand 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 63 04 92 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 63 04 92 »}, {« type »: « link », « value »: « https://inguimbertine.carpentras.fr/contact »}] Remarquable hôtel particulier du XVIIe siècle !
Situé en plein centre historique de Carpentras, l’Hôtel d’Alleman témoigne du riche passé de notre ville, il abritait l’ancienne bibliothèque-musée de l’Inguimbertine.
La Ville a mis en place une concertation citoyenne pour décider du futur du bâtiment, offrir une nouvelle vie à ce lieu chargé d’histoire.
