À la découverte de l’hôtel d’Alleman et de la concertation autour de son devenir Hôtel d’Alleman Carpentras

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Visite guidée sur réservation au 04 90 63 04 92

14h, 15h30

Uniquement le samedi

Durée : 1h30

Hôtel d'Alleman 234 boulevard Albin Durand 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 63 04 92 Remarquable hôtel particulier du XVIIe siècle !

Situé en plein centre historique de Carpentras, l’Hôtel d’Alleman témoigne du riche passé de notre ville, il abritait l’ancienne bibliothèque-musée de l’Inguimbertine.

La Ville a mis en place une concertation citoyenne pour décider du futur du bâtiment, offrir une nouvelle vie à ce lieu chargé d’histoire.

