A la découverte de l’hôtel de ville Hôtel de ville Hesdin-la-Forêt Hesdin-la-Forêt

A la découverte de l’hôtel de ville 20 et 21 septembre Hôtel de ville Hesdin-la-Forêt Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverture exceptionnelle des salles de l’hôtel de ville d’Hesdin-la-Forêt

Hôtel de ville Hesdin-la-Forêt 10 place d’armes Hesdin-la-Forêt Hesdin-la-Forêt 62140 Hesdin Pas-de-Calais Hauts-de-France

Ville d’Hesdin-la-Forêt