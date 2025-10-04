A la découverte de l’IA par Nicola BERTANI avec en point d’orgue la question de l’avenir du livre Médiathèque Benoite Boulard Le Port

A la découverte de l’IA par Nicola BERTANI avec en point d’orgue la question de l’avenir du livre Médiathèque Benoite Boulard Le Port samedi 4 octobre 2025.

50 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T12:30:00 – 2025-10-04T14:30:00

Fin : 2025-10-04T12:30:00 – 2025-10-04T14:30:00

https://www.youtube.com/watch?v=PgXD-luTCbQ

@nicolasbertani