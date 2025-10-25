A la découverte de l’iconique Hennessy X.O Hennessy Cognac Cognac

A la découverte de l’iconique Hennessy X.O Samedi 25 octobre, 17h00 Hennessy Cognac Charente

50€ +18 ans // 17€ 12-17ans // gratuit -12 ans

Début : 2025-10-25T17:00:00 – 2025-10-25T19:00:00

Fin : 2025-10-25T17:00:00 – 2025-10-25T19:00:00

De la vigne au verre, découvrez les secrets de fabrication des cognacs Hennessy à travers l’iconique X.O, créé en 1870. Visite de chais historiques dont le prestigieux Chai Paradis (habituellement inaccessible au public, et où vous aurez l’opportunité de déguster deux eaux-de-vie exceptionnelles), découverte des savoir-faire liés à la distillation, à la tonnellerie et à l’assemblage, immersion en réalité virtuelle et dégustation guidée du cognac Hennessy X.O servi sec, sur glace et en cocktail, accompagné de deux macarons gourmands : offrez-vous une plongée au cœur de la création, à la rencontre d’un savoir-faire 100% ‘made in France’. Vous aurez également l’occasion de vous initier à l’art du shaker en réalisant vous-même un cocktail ‘Old Fashioned’ au Hennessy X.O.

Organisé dans le cadre de la 3ème édition du festival Ban de la distillation. Programme sur https://www.grand-cognac.fr/les-actualites/le-ban-de-la-distillation-programme

Hennessy Cognac 1 Rue de la Richonne 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.hennessy.com/fr-fr

