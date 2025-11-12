À la découverte de l’industrie du caoutchouc elanova Vitry-sur-Seine

À la découverte de l’industrie du caoutchouc elanova Vitry-sur-Seine mercredi 12 novembre 2025.

À la découverte de l’industrie du caoutchouc Mercredi 12 novembre, 10h00 elanova Val-de-Marne

Madame, Monsieur,

À l’occasion de la Semaine de l’Industrie (17 au 23 novembre), elanova a le plaisir d’ouvrir ses portes pour faire découvrir à vos élèves un matériau aussi discret qu’indispensable : le caoutchouc.

Étanchéité, amortissement, élasticité… ses propriétés uniques en font un acteur clé de notre quotidien et de nombreux secteurs tels que l’automobile, le sport ou encore la santé.

Nous vous proposons une visite immersive 1h30 au sein de notre entreprise, située au 60 rue Auber, 94400 Vitry-sur-Seine.

Au programme, les élèves pourront découvrir :

L’innovation et la performance autour du caoutchouc

Le savoir-faire industriel

Les métiers d’avenir de cette filière

elanova 60 rue auber Vitry Vitry-sur-Seine 94400 Coteau – Malassis Val-de-Marne Île-de-France

