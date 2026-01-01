À la découverte de l’intelligence et des émotions des animaux Maison de l’animal Paris
- À la découverte de la corneille (14h – 15h)
Animal urbain encore mal connu, la corneille est
au cœur de cet atelier accessible à tous. Les participant·es apprendront à
mieux l’observer et découvriront comment contribuer au programme de suivi des
corneilles baguées à Paris.
L’atelier est animé par Marie-Lan Taÿ Pamart,
chargée d’animation du programme Corneilles Paris au Muséum
national d’Histoire naturelle, et figure centrale de la bande dessinée La
femme corneille (éditions Futuropolis).
- Intelligences et émotions animales : regards de chercheurs (15h – 17h)
Deux chercheurs en éthologie, Gérard Leboucher
et Michel Kreutzer, partageront leurs travaux et leurs réflexions sur les
capacités cognitives et émotionnelles des animaux.
Professeurs émérites et anciens
enseignants-chercheurs à l’université Paris Nanterre, ils ont consacré leur
carrière à l’étude scientifique du comportement animal.
Gérard Leboucher, spécialiste du comportement
des oiseaux, est notamment l’auteur de Dans la tête d’un oiseau (éditions
Humensis), dans lequel il met en lumière la diversité des formes d’intelligence
chez les oiseaux.
Michel Kreutzer s’intéresse aux façons dont les
sciences de la nature, les sciences humaines et sociales appréhendent les
relations entre l’humain et l’animal. Il est l’auteur de Folies animales (éditions
Le Pommier), un ouvrage explorant les fondements de la zoopsychiatrie.
Les échanges seront suivis d’une séance de dédicaces.
- Tout au long de l’après-midi
Un diaporama consacré à l’intelligence animale
est proposé sur le stand de l’association L214.
Le public est également invité
à visiter l’exposition L’animal aujourd’hui, que savons-nous de lui ? de La Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, et à découvrir une sélection de
livres et de jeux dans l’espace bibliothèque.
La Maison de l’Animal propose une après-midi de rencontres et d’échanges pour mieux comprendre l’intelligence et les émotions des animaux, à travers le regard de chercheurs et de spécialistes.
Le samedi 17 janvier 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Contact : animalenville@paris.fr
Tout public.
Maison de l’animal Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr
