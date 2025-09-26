A la découverte de l’Oedicnème criard Lalbenque

Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 21:00:00

2025-09-26

Cet oiseau discret aux longues pattes et aux yeux jaunes est présent dans notre département à la belle saison.

Depuis plusieurs années, la LPO Lot intervient auprès des agriculteurs pour les sensibiliser car l’animal niche au sol, bien souvent au milieu des cultures. Venez le découvrir et écouter

ses cris atypiques avant son départ en migration. .

Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 22 28 12

English :

This discreet bird with long legs and yellow eyes is present in our department in summer

German :

Dieser unauffällige Vogel mit den langen Beinen und den gelben Augen ist in der warmen Jahreszeit in unserem Departement anzutreffen

Italiano :

Questo discreto uccello, dalle lunghe zampe e dagli occhi gialli, è presente nel nostro reparto durante i mesi estivi

Espanol :

Esta discreta ave, de largas patas y ojos amarillos, está presente en nuestro departamento durante los meses de verano

L’événement A la découverte de l’Oedicnème criard Lalbenque a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Cahors Vallée du Lot