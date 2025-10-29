A la découverte de l’or rouge le safran Grenade-sur-l’Adour

Dans un cadre bucolique, entouré de nombreux animaux, venez découvrir une safranière nichée au coeur de la campagne grenadoise. Depuis 2020, la ferme l’Or Rouge de Monchloé produit du safran sur 3 hectares de terrain. Gilles et Caroline vous expliqueront les différentes étapes pour extraire cette épice issue des fleurs dénommées Crocus sativus. De la plantation des bulbes à la récolte, en passant par l’émondage puis la commercialisation, vous repartirez de cette animation en sachant tout ce qu’il faut savoir sur la culture du safran.

Places limitées .

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr

