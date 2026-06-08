À LA DÉCOUVERTE DE L’OURS BRUN DANS LES PYRÉNÉES Arbas mardi 7 juillet 2026.

Arbas

À LA DÉCOUVERTE DE L’OURS BRUN DANS LES PYRÉNÉES

LE RENDEZ-VOUS EST FIXÉ À LA MAISON DES ASSOCIATIONS À ARBAS + COVOITURAGE SUR LE LIEU DE DÉPART (3MIN EN VOITURE) Arbas Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Laissez vous guider par un accompagnateur en montagne diplômé et membre du Réseau ours brun et l’ours n’aura plus de secret pour vous ! Une expérience unique et familiale au cœur des Pyrénées, pour mieux comprendre cet animal emblématique et son environnement.

En passant à proximité d’un site de lâcher d’ours, au cœur de la vallée de l’Arbas en Haute-Garonne, partez à la découverte de l’espèce emblématique des Pyrénées l’ours brun. Guidés par un animateur nature, membre du Réseau Ours Brun, vous apprendrez tout sur le seigneur des Pyrénées son habitat, son alimentation, sa reproduction ou encore son hibernation.

Vous découvrirez également l’histoire de son retour dans le massif et la relation parfois délicate entre l’ours et l’homme. Une expérience exceptionnelle au cœur du Pays de l’Ours, à seulement 1 heure de Toulouse et de Luchon et aux portes de l’Ariège.

De 5 à 15 personnes À partir de 6 ans 25 .

LE RENDEZ-VOUS EST FIXÉ À LA MAISON DES ASSOCIATIONS À ARBAS + COVOITURAGE SUR LE LIEU DE DÉPART (3MIN EN VOITURE) Arbas 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 09 59 39

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English :

Let yourself be guided by a qualified mountain guide and member of the Brown Bear Network, and the bear will no longer hold any secrets for you! A unique family experience in the heart of the Pyrenees, to better understand this emblematic animal and its environment.

L’événement À LA DÉCOUVERTE DE L’OURS BRUN DANS LES PYRÉNÉES Arbas a été mis à jour le 2026-06-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE