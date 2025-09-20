A la découverte de l’univers de Laurent Ballesta Musée de la Photographie Charles Nègre Nice

A la découverte de l’univers de Laurent Ballesta Musée de la Photographie Charles Nègre Nice samedi 20 septembre 2025.

20 et 21 septembre

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Les photographies de Laurent Ballesta explorent les rapports à l’esthétique, aux formes, aux mouvements, au sensoriel dans le milieu marin qui se dévoile à travers un prisme plus abstrait. À l’occasion des Journées Européennes, venez suivre une visite commentée qui vous fera découvrir l’univers de Laurent Ballesta

Musée de la Photographie Charles Nègre 1 Place Pierre Gautier 06300 Nice Nice 06300 Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur Implanté au cœur du Vieux-Nice, c'est le seul musée consacré à la photographie dans les Alpes-Maritimes. Il propose des expositions temporaires monographiques ou collectives des plus grands noms de la photographie, ainsi que des thématiques présentant toutes les tendances, de la photographie ancienne à l'image numérique.

Après 16 ans passés dans les murs de l’Artistique, Boulevard Dubouchage, le Théâtre de la Photographie et de l’Image s’installe Place Pierre Gautier, dans une ancienne sous-station électrique et devient en 2016, le Musée de la Photographie Charles Nègre.

Le Musée est doté d’une galerie attenante consacrée à la création régionale photographique.

La sous-station Préfecture mise en service dans les années 30 pour l’alimentation électrique du quartier, permettait de transformer le courant alternatif à haute tension en courant continu à basse tension. De cette époque subsistent le caractère industriel de l’architecture et un ancien pont roulant. Tramway ligne 1 – arrêt « Opéra Vieille Ville »

Journées européennes du patrimoine 2025

Plafond de glace, Îlot de la Dent, Terre Adélie, -5 m © Laurent Ballesta