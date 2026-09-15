A LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS D’OLIVIER DOUZOU Béziers
jeudi 8 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
A LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS D’OLIVIER DOUZOU
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-08
Découvrez les originaux d’Olivier Douzou, un univers graphique plein d’humour, de poésie et d’invention, de « Jojo la Mâche » à « Loup ».
De « Jojo la Mâche » à « Buffalo Belle », en passant par « Loup », venez découvrir une exposition consacrée à Olivier Douzou, auteur et illustrateur. À travers une sélection d’originaux, plongez dans un univers graphique singulier où se mêlent humour, poésie et inventivité. .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr
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English : A LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS D’OLIVIER DOUZOU
Discover Olivier Douzou’s original works—a graphic universe full of humor, poetry, and imagination, from « Jojo la Mèche » to « Loup. »
L’événement A LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS D’OLIVIER DOUZOU Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34
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