Informations pratiques

Béziers

A LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS D’OLIVIER DOUZOU

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-08

Découvrez les originaux d’Olivier Douzou, un univers graphique plein d’humour, de poésie et d’invention, de « Jojo la Mâche » à « Loup ».

De « Jojo la Mâche » à « Buffalo Belle », en passant par « Loup », venez découvrir une exposition consacrée à Olivier Douzou, auteur et illustrateur. À travers une sélection d’originaux, plongez dans un univers graphique singulier où se mêlent humour, poésie et inventivité. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English : A LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS D’OLIVIER DOUZOU

Discover Olivier Douzou’s original works—a graphic universe full of humor, poetry, and imagination, from « Jojo la Mèche » to « Loup. »

L’événement A LA DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS D’OLIVIER DOUZOU Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34