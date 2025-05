A la découverte de Maestro – Lessay, 1 juin 2025 07:00, Lessay.

La médiathèque vous propose de découvrir l’outil « Maestro » durant tout le mois de juin, sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.

La musique étant à l’honneur ce mois-ci, laissez-vous emporter par la simplicité de cet outil, conçu pour tous !

« Nous ne sommes pas tous instrumentaliste, mais nous sommes tous musicien ! »

14 bis rue de Gaslonde

Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

English : A la découverte de Maestro

The media library offers you the opportunity to discover the « Maestro » tool throughout June, during its opening hours.

With music in the spotlight this month, let yourself be carried away by the simplicity of this tool, designed for everyone!

« We’re not all instrumentalists, but we’re all musicians!

German :

Die Mediathek bietet Ihnen während des gesamten Monats Juni die Möglichkeit, das Tool « Maestro » während der Öffnungszeiten der Mediathek zu entdecken.

Da in diesem Monat die Musik im Vordergrund steht, lassen Sie sich von der Einfachheit dieses Tools, das für alle konzipiert wurde, mitreißen!

« Wir sind nicht alle Instrumentalisten, aber wir sind alle Musiker! »

Italiano :

La mediateca vi offre la possibilità di scoprire lo strumento « Maestro » per tutto il mese di giugno, durante gli orari di apertura della biblioteca.

Con la musica in primo piano questo mese, lasciatevi trasportare dalla semplicità di questo strumento, pensato per tutti!

« Non siamo tutti strumentisti, ma siamo tutti musicisti!

Espanol :

La mediateca le ofrece la posibilidad de descubrir la herramienta « Maestro » durante todo el mes de junio, en el horario de apertura de la biblioteca.

Con la música como protagonista este mes, déjese llevar por la sencillez de esta herramienta pensada para todos

« No todos somos instrumentistas, ¡pero todos somos músicos!

