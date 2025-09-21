À la découverte de maisons canoniales Mairie de Lautenbach Lautenbach

Ouvert à tout public, marche à pied. Rendez-vous devant la mairie de Lautenbach.

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Circuit commenté à la découverte des résidences des chanoines de l’ancien chapitre canonial de Lautenbach, organisé par l’association S’Lindeblätt.

Avec leur église collégiale, ces maisons canoniales témoignent de la richesse du chapitre, seigneur du Haut-Florival sous l’Ancien Régime.

Mairie de Lautenbach 49 Rue Principale, 68610 Lautenbach Lautenbach 68610 Haut-Rhin Grand Est 03.89.76.32.02 [{« type »: « email », « value »: « slindeblatt@laposte.net »}] Aujourd’hui, les tours de l’église Saint-Jean-Baptiste se dressent fièrement au-dessus des toits du bourg.

Les différentes destructions et restaurations témoignent de l’histoire quelque peu mouvementée de cet édifice, aujourd’hui rendu à sa simplicité romane. Lautenbach doit sa renommée à un roman et à un téléfilm qui s’y déroulent : Les Tilleuls de Lautenbach.

© La prévôté du Chapitre de Lautenbach – S’Lindeblätt