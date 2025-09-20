À la découverte de Munster Mairie Munster

À la découverte de Munster 20 et 21 septembre Mairie Haut-Rhin

Durée : 2 h. Départ devant l’office de tourisme de la vallée de Munster (1, rue du Couvent).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette balade permet de découvrir Munster de façon agréable, d’apprendre en flânant. Elle est une invitation à cultiver sa curiosité, à ouvrir grands les yeux pour arpenter rues et ruelles, visiter les parcs, admirer maisons et édifices, les deux églises, ainsi que d’autres monuments anciens, témoins vivants de l’histoire de Munster.

Téléchargez le programme des JEP 2025 à Munster ici

Mairie 1 place du marché, 68140 Munster Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « https://www.munster.alsace/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-a-munster/ »}] Munster est une charmante commune de la région historique et culturelle d’Alsace, nichée au cœur de la vallée de la Fecht, au sein du massif des Hautes-Vosges. Elle abrite également le siège du parc naturel régional des Ballons des Vosges, offrant un cadre naturel préservé, idéal pour la découverte.

