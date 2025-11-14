A la découverte de nos vins

16 RUE ARMAND GUILLAUMIN Crozant Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Vous êtes conviés pour une soirée dégustation avec accord mets et vins en toute simplicité chez Ninie à Crozant à partir de 18h30, une réponse est souhaitée (avant le 9 novembre) au 06 33 55 98 40 .

16 RUE ARMAND GUILLAUMIN Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 55 98 40

English : A la découverte de nos vins

German : A la découverte de nos vins

Italiano :

Espanol : A la découverte de nos vins

L’événement A la découverte de nos vins Crozant a été mis à jour le 2025-11-05 par OT Pays Dunois