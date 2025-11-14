A la découverte de nos vins Crozant
16 RUE ARMAND GUILLAUMIN Crozant Creuse
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Vous êtes conviés pour une soirée dégustation avec accord mets et vins en toute simplicité chez Ninie à Crozant à partir de 18h30, une réponse est souhaitée (avant le 9 novembre) au 06 33 55 98 40 .
16 RUE ARMAND GUILLAUMIN Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 55 98 40
