A la découverte de notre ciel étoilé Dimanche Nature Centre Nature la Loutre Verneuil-sur-Vienne

Centre Nature la Loutre 1 rue de la Loutre Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Levez les yeux… Depuis toujours, elles guident les humains et nourrissent leur imagination. Quand la nuit tombe, les étoiles apparaissent et illuminent le ciel. Venez participer à des ateliers pour apprendre à connaître notre merveilleux ciel Limousin. Une fois la nuit installée, nous aurons le privilège de l’observer avec du matériel dédié.

Animé par ADAES, association d’astronomie. Sans réservation. .

Centre Nature la Loutre 1 rue de la Loutre Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 07 88 contact@fne-limousin.fr

