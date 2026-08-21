A la découverte de Notre Dame de Paris, salle d’Antignac, Antignac

Informations pratiques

A la découverte de Notre Dame de Paris Dimanche 20 septembre, 15h00 salle d’Antignac Cantal

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Gràce à une sélection d’oeuvres du musée numérique, partez à la découverte de l’histoire de Notre Dame de Paris depuis sa construction jusqu’à l’incendie qui a ravagé sa flèche et une partie de sa charpente en 2019.

Découvrez les métiers qui ont participé à sa reconstruction et ont permis sa réouverture en décembre 2024.

Gràce aux casques de réalité virtuelle et à la reconstitution proposée visitez la cathédrale du 18ième siècle.

Organisé par la Micro-Folie Sumène Artense

salle d’Antignac Rue Claude Favory, 15240 Antignac Antignac 15240 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 07 89 08 73 61 [{« type »: « phone », « value »: « 07 89 08 73 61 »}, {« type »: « email », « value »: « culture1@sumene-artense.com »}] parking

pas d’accès PMR au musée numérqiue

Gràce à une sélection d’oeuvres du musée numérique, partez à la découverte de l’histoire de Notre Dame de Paris depuis sa construction jusqu’à l’incendie qui a ravagé sa flèche et une partie de sa en…

© Edouard Denis Baldus,