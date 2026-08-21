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AGENDA · Antignac

A la découverte de Notre Dame de Paris, salle d’Antignac, Antignac

dimanche 20 septembre 2026 · salle d'Antignac · Antignac

A la découverte de Notre Dame de Paris, salle d’Antignac, Antignac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
salle d'Antignac
Adresse
Rue Claude Favory, 15240 Antignac
Ville
15240 Antignac
Département
Cantal
Tarif
limité à 20 personnes

A la découverte de Notre Dame de Paris Dimanche 20 septembre, 15h00 salle d’Antignac Cantal

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Gràce à une sélection d’oeuvres du musée numérique, partez à la découverte de l’histoire de Notre Dame de Paris depuis sa construction jusqu’à l’incendie qui a ravagé sa flèche et une partie de sa charpente en 2019.
Découvrez les métiers qui ont participé à sa reconstruction et ont permis sa réouverture en décembre 2024.
Gràce aux casques de réalité virtuelle et à la reconstitution proposée visitez la cathédrale du 18ième siècle.
Organisé par la Micro-Folie Sumène Artense

salle d’Antignac Rue Claude Favory, 15240 Antignac Antignac 15240 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 07 89 08 73 61 [{« type »: « phone », « value »: « 07 89 08 73 61 »}, {« type »: « email », « value »: « culture1@sumene-artense.com »}] parking
pas d’accès PMR au musée numérqiue
Gràce à une sélection d’oeuvres du musée numérique, partez à la découverte de l’histoire de Notre Dame de Paris depuis sa construction jusqu’à l’incendie qui a ravagé sa flèche et une partie de sa en…

© Edouard Denis Baldus,