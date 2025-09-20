A la découverte de Notre-Dame de Paris via la Micro folie de la Cité des Arts Cité des Arts Saint-Denis

A la découverte de Notre-Dame de Paris via la Micro folie de la Cité des Arts Cité des Arts Saint-Denis samedi 20 septembre 2025.

Samedi 20 septembre / 10h00-12h00

A la découverte de Notre-Dame de Paris

Médiation culturelle, via le musée numérique : Visiter Notre-Dame de Paris, avec la réalité virtuelle

Ateliers ludiques sur Notre-Dame de Paris

Nbre de pers. : 25 personnes max., à partir de 6 ans. Les enfants doivent être accompagnés des parents

>Inscription par mail : adeline.tetia@territoarts.re

Cité des Arts 23 Rue Léopold Rambaud Saint-Denis 97400 Champ Fleuri La Réunion

