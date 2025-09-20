A la découverte de notre patrimoine architectural Eglise Notre Dame de Lourdes Marquette-lez-Lille

Réservation auprès du Syndicat d’Initiative : 06 23 53 90 99

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Embarquez avec les bénévoles du Syndicat d’initiative à bord d’un bus des années 80 de l’Amitram et découvrez l’histoire qui se cache derrière les monuments emblématiques de la ville de Marquette Lez Lille.

Eglise Notre Dame de Lourdes 309 rue de Lille Marquette Lez Lille Marquette-lez-Lille 59520 Nord Hauts-de-France 0320145100

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Marquette lez Lille