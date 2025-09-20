A la découverte de notre patrimoine architectural Marquette-lez-Lille
A la découverte de notre patrimoine architectural Marquette-lez-Lille samedi 20 septembre 2025.
A la découverte de notre patrimoine architectural
309 rue de Lille Marquette Lez Lille Marquette-lez-Lille Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 11:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Embarquez avec les bénévoles du Syndicat d’initiative à bord d’un bus des années 80 de l’Amitram et découvrez l’histoire qui se cache derrière les monuments emblématiques de la ville de Marquette Lez Lille. .
309 rue de Lille Marquette Lez Lille Marquette-lez-Lille 59520 Nord Hauts-de-France +33 3 20 14 51 00 culture@marquettelezlille.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement A la découverte de notre patrimoine architectural Marquette-lez-Lille a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme