A la découverte de notre patrimoine architectural Marquette-lez-Lille samedi 20 septembre 2025.

309 rue de Lille Marquette Lez Lille Marquette-lez-Lille Nord

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Embarquez avec les bénévoles du Syndicat d’initiative à bord d’un bus des années 80 de l’Amitram et découvrez l’histoire qui se cache derrière les monuments emblématiques de la ville de Marquette Lez Lille. .

+33 3 20 14 51 00 culture@marquettelezlille.fr

