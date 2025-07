A la découverte de Oltingue Oltingue

rue de l’église Oltingue Haut-Rhin

Début : Mardi 2025-08-05 10:00:00

2025-08-05

Partez à la découverte du village d’Oltingue, son église St-Martin des Champs et son Musée Paysan. Sur inscription. La visite se fera uniquement s’il y a au moins 5 participants.

Partez à la découverte du village d’Oltingue avec Théophile Tschamber. Vous visiterez notamment l’église Saint-Martin des Champs, située au milieu des champs, ornée de fresques remarquables, ainsi que le Musée Paysan, installé dans une maison du 16ème siècle, remaniée au siècle suivant. Elle fut une auberge jusque dans les années 1960.

Il évoque le souvenir d’une population rurale du Sundgau au 19ème et début du 20ème siècle, ses activités, ses coutumes, ses traditions et sa foi. .

English :

Discover the village of Oltingue, its church St-Martin des Champs and its Musée Paysan. Registration required. The visit will only take place if there are at least 5 participants.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Dorf Oltingue, seine Kirche St-Martin des Champs und sein Bauernmuseum. Nach vorheriger Anmeldung. Die Besichtigung findet nur statt, wenn es mindestens 5 Teilnehmer gibt.

Italiano :

Scoprite il villaggio di Oltingue, la sua chiesa di St-Martin des Champs e il suo Museo della Fattoria. Iscrizione obbligatoria. La visita avrà luogo solo se ci sono almeno 5 partecipanti.

Espanol :

Descubra el pueblo de Oltingue, su iglesia de St-Martin des Champs y su Granja Museo. Inscripción obligatoria. La visita sólo se realizará si hay al menos 5 participantes.

