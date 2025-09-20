A la découverte de Pierrefeu du Var Pierrefeu du Var Pierrefeu-du-Var

A la découverte de Pierrefeu du Var Pierrefeu du Var Pierrefeu-du-Var samedi 20 septembre 2025.

A la découverte de Pierrefeu du Var 20 et 21 septembre Pierrefeu du Var Var

Gratuit sur réservations

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine :

Samedi de 9h -11h : Balade historique théâtralisée. Départ devant l’Office de Tourisme avec l’association « Téou théâtre ». Durée de la balade : 2h environ

Samedi de 10h-12h/14h-18h : Ouverture de la Maison des arts et des traditions provençales par Leï Roucas dou Barri avec démonstration de boutis

Samedi et dimanche de 10h-12h/ 14h-17h : Visite libre de la chapelle Sainte-Croix avec une exposition d’ex-votos et de vêtements liturgiques, proposée par l’association Petra Foco

Avec la participation des associations pierrefeucaines : Petra Foco, Leï Roucas Dou Barri, Téou théâtre

Pierrefeu du Var 20 Boulevard Henri Guérin Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 94 28 27 30 »}]

Pour les Journées européennes du patrimoine, partez à la découverte de Pierrefeu du Var lors d’une balade historique théâtralisée. Découvrez sa chapelle et la maison des traditions provençales.

Mairie de Pierrefeu du Var