À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de Christophe, fileur de verre Bureau d’Information Touristique Mornac-sur-Seudre
mardi 27 octobre 2026 · Bureau d'Information Touristique · Mornac-sur-Seudre
Informations pratiques
Mornac-sur-Seudre
À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de Christophe, fileur de verre
Bureau d’Information Touristique 5 route de plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
2 ad + 2 enf
3 € par enfant supplémentaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:00:00
fin : 2026-10-27 11:30:00
Date(s) :
2026-10-27
On suit Guillaume pour une visite unique où patrimoine et savoir-faire locaux se rencontrent. Une exploration de l’histoire du territoire à travers ses lieux et monuments emblématiques.
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Bureau d’Information Touristique 5 route de plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
Join Guillaume on a unique tour where local heritage and craftsmanship come together. An exploration of the region’s history through its iconic sites and monuments.
L’événement À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de Christophe, fileur de verre Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique
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