À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de Christophe, fileur de verre Bureau d’Information Touristique Mornac-sur-Seudre

Informations pratiques

Mornac-sur-Seudre

À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de Christophe, fileur de verre

Bureau d’Information Touristique 5 route de plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

2 ad + 2 enf

3 € par enfant supplémentaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 10:00:00

fin : 2026-10-27 11:30:00

Date(s) :

2026-10-27

On suit Guillaume pour une visite unique où patrimoine et savoir-faire locaux se rencontrent. Une exploration de l’histoire du territoire à travers ses lieux et monuments emblématiques.

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Bureau d’Information Touristique 5 route de plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

Join Guillaume on a unique tour where local heritage and craftsmanship come together. An exploration of the region’s history through its iconic sites and monuments.

L’événement À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de Christophe, fileur de verre Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique