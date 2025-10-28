À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la boutique Laëtitiatralala Royan

À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la boutique Laëtitiatralala Royan mardi 28 octobre 2025.

À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la boutique Laëtitiatralala

39 boulevard de la République Royan Charente-Maritime

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

+ 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-28 11:30:00

Date(s) :

2025-10-28

On suit Caroline pour une visite unique où patrimoine et savoir-faire locaux se rencontrent. Une exploration de l’histoire du territoire à travers ses lieux et monuments emblématiques.

.

39 boulevard de la République Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

English :

We follow Caroline on a unique tour where heritage and local know-how meet. An exploration of the region?s history through its emblematic sites and monuments.

German :

Wir folgen Caroline auf einen einzigartigen Rundgang, bei dem das Kulturerbe und das lokale Know-how aufeinandertreffen. Eine Erkundung der Geschichte der Region anhand ihrer emblematischen Orte und Denkmäler.

Italiano :

Seguite Caroline in un tour unico dove il patrimonio locale e il know-how si fondono. Un’esplorazione della storia della regione attraverso i suoi siti e monumenti emblematici.

Espanol :

Siga a Caroline en un recorrido único en el que se unen el patrimonio y el saber hacer locales. Una exploración de la historia de la región a través de sus lugares y monumentos emblemáticos.

L’événement À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la boutique Laëtitiatralala Royan a été mis à jour le 2025-09-05 par Royan Atlantique