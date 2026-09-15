À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la confiserie Dupuy Palais Royan Evénements Royan
mardi 20 octobre 2026 · Palais Royan Evénements · Royan
Informations pratiques
Royan
À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la confiserie Dupuy
Palais Royan Evénements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
6 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20 12:00:00
Date(s) :
2026-10-20
On suit Caroline pour une visite unique où patrimoine et savoir-faire locaux se rencontrent. Une exploration de l’histoire du territoire à travers ses lieux et monuments emblématiques.
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Palais Royan Evénements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
We follow Caroline on a unique tour where heritage and local know-how meet. An exploration of the region?s history through its emblematic sites and monuments.
L’événement À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la confiserie Dupuy Royan a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique
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