À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la Conserverie Bertin Eglise La Tremblade lundi 13 avril 2026.
Eglise 16 Rue de l’Abbé Barbotin La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-04-13 14:00:00
fin : 2026-04-13 16:00:00
2026-04-13
On suit Caroline pour une visite unique où patrimoine et savoir-faire locaux se rencontrent. Une exploration de l’histoire du territoire à travers ses lieux et monuments emblématiques.
Eglise 16 Rue de l’Abbé Barbotin La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
We follow Caroline on a unique tour where heritage and local know-how meet. An exploration of the region?s history through its emblematic sites and monuments.
L’événement À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la Conserverie Bertin La Tremblade a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique