À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la Maison Savinaud rue de l’église Corme-Écluse
lundi 19 octobre 2026 · rue de l'église · Corme-Écluse
Informations pratiques
Corme-Écluse
À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la Maison Savinaud
rue de l’église Eglise Notre-Dame Corme-Écluse Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
6 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 11:00:00
fin : 2026-10-19 12:30:00
Date(s) :
2026-10-19
On suit Damien pour une visite unique où patrimoine et savoir-faire locaux se rencontrent. Une exploration de l’histoire du territoire à travers ses lieux et monuments emblématiques.
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rue de l’église Eglise Notre-Dame Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
Join Damien on a unique tour where local heritage and craftsmanship come together. An exploration of the region’s history through its iconic sites and monuments.
L’événement À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la Maison Savinaud Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique
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