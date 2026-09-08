À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la Maison Savinaud rue de l’église Corme-Écluse

Informations pratiques

Corme-Écluse

À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la Maison Savinaud

rue de l’église Eglise Notre-Dame Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 11:00:00

fin : 2026-10-19 12:30:00

Date(s) :

2026-10-19

On suit Damien pour une visite unique où patrimoine et savoir-faire locaux se rencontrent. Une exploration de l’histoire du territoire à travers ses lieux et monuments emblématiques.

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rue de l’église Eglise Notre-Dame Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

Join Damien on a unique tour where local heritage and craftsmanship come together. An exploration of the region’s history through its iconic sites and monuments.

L’événement À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la Maison Savinaud Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique