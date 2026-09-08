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AGENDA · Corme-Écluse

À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la Maison Savinaud rue de l’église Corme-Écluse

lundi 19 octobre 2026 · rue de l'église · Corme-Écluse

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
rue de l'église
Adresse
Eglise Notre-Dame
Ville
17600 Corme-Écluse
Département
Charente-Maritime
Tarif
4 4 4 6 à 12 ans

Corme-Écluse

À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la Maison Savinaud

rue de l’église Eglise Notre-Dame Corme-Écluse Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 11:00:00
fin : 2026-10-19 12:30:00

Date(s) :
2026-10-19

On suit Damien pour une visite unique où patrimoine et savoir-faire locaux se rencontrent. Une exploration de l’histoire du territoire à travers ses lieux et monuments emblématiques.
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rue de l’église Eglise Notre-Dame Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

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English :

Join Damien on a unique tour where local heritage and craftsmanship come together. An exploration of the region’s history through its iconic sites and monuments.

L’événement À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la Maison Savinaud Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique

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