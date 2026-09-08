Informations pratiques

Mornac-sur-Seudre

À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la poterie « Fleurs des champs »

Port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

2 ad + 2 enf

3 € par enfant supplémentaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 11:30:00

Date(s) :

2026-10-28

On suit Caroline pour une visite unique où patrimoine et savoir-faire locaux se rencontrent. Une exploration de l’histoire du territoire à travers ses lieux et monuments emblématiques.

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Port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

We follow Caroline on a unique tour where heritage and local know-how meet. An exploration of the region?s history through its emblematic sites and monuments.

L’événement À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de la poterie « Fleurs des champs » Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique