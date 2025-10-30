À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de La Tremblade et la Vinaigrerie Burg Rue de l’Ortuge La Tremblade
À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de La Tremblade et la Vinaigrerie Burg Rue de l’Ortuge La Tremblade jeudi 30 octobre 2025.
À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de La Tremblade et la Vinaigrerie Burg
Rue de l’Ortuge Parking du Marché La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 10:00:00
fin : 2025-10-30 12:00:00
Date(s) :
2025-10-30
On suit Caroline pour une visite unique où patrimoine et savoir-faire locaux se rencontrent. Une exploration de l’histoire du territoire à travers ses lieux et monuments emblématiques.
.
Rue de l’Ortuge Parking du Marché La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
We follow Caroline on a unique tour where heritage and local know-how meet. An exploration of the region?s history through its emblematic sites and monuments.
German :
Wir folgen Caroline auf einen einzigartigen Rundgang, bei dem das Kulturerbe und das lokale Know-how aufeinandertreffen. Eine Erkundung der Geschichte der Region anhand ihrer emblematischen Orte und Denkmäler.
Italiano :
Seguite Caroline in un tour unico dove il patrimonio locale e il know-how si fondono. Un’esplorazione della storia della regione attraverso i suoi siti e monumenti emblematici.
Espanol :
Siga a Caroline en un recorrido único en el que se unen el patrimonio y el saber hacer locales. Una exploración de la historia de la región a través de sus lugares y monumentos emblemáticos.
L’événement À la découverte de Royan Atlantique et des secrets de La Tremblade et la Vinaigrerie Burg La Tremblade a été mis à jour le 2025-09-05 par Royan Atlantique