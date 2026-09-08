À la découverte de Royan Atlantique et des secrets du dépôt ferroviaire du Train des Mouettes Gare du Train des Mouettes Chaillevette
vendredi 23 octobre 2026 · Gare du Train des Mouettes · Chaillevette
Informations pratiques
Chaillevette
À la découverte de Royan Atlantique et des secrets du dépôt ferroviaire du Train des Mouettes
Gare du Train des Mouettes 2 rue de la brousse Chaillevette Charente-Maritime
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
2 ad + 2 enf
3 € par enfant supplémentaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 10:30:00
fin : 2026-10-23 12:00:00
Date(s) :
2026-10-23
On suit Guillaume pour une visite unique où patrimoine et savoir-faire locaux se rencontrent. Une exploration de l’histoire du territoire à travers ses lieux et monuments emblématiques.
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Gare du Train des Mouettes 2 rue de la brousse Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
Join Guillaume on a unique tour where local heritage and craftsmanship come together. An exploration of the region’s history through its iconic sites and monuments.
L’événement À la découverte de Royan Atlantique et des secrets du dépôt ferroviaire du Train des Mouettes Chaillevette a été mis à jour le 2026-09-08 par Royan Atlantique