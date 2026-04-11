Sorde-l’Abbaye

À la découverte de Sorde l’Abbaye avec Jeanine, Conteuse de la Vallée du Kiwi

Place de la mairie Sorde-l’Abbaye Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Jeanine qui vous propose une balade commentée du village, tout récemment labellisé Petites Cités de Caractère. Rendez-vous place de la mairie à 10h. Sur réservation.

Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Jeanine qui vous propose une balade commentée du village, tout récemment labellisé Petites Cités de Caractère. Rendez-vous place de la mairie à 10h. Sur réservation. .

Place de la mairie Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 00 52 tourisme@lavalleedukiwi.com

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English : À la découverte de Sorde l’Abbaye avec Jeanine, Conteuse de la Vallée du Kiwi

Join Jeanine for a guided tour of Sorde l’Abbaye, a village recently awarded the Petites Cités de Caractère label. Meet at Place de la Mairie at 10am. Reservations required.

L’événement À la découverte de Sorde l’Abbaye avec Jeanine, Conteuse de la Vallée du Kiwi Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans