À la découverte de Sorde l’Abbaye avec Jeanine, Conteuse de la Vallée du Kiwi Sorde-l’Abbaye
À la découverte de Sorde l’Abbaye avec Jeanine, Conteuse de la Vallée du Kiwi Sorde-l’Abbaye samedi 11 avril 2026.
Sorde-l’Abbaye
À la découverte de Sorde l’Abbaye avec Jeanine, Conteuse de la Vallée du Kiwi
Place de la mairie Sorde-l’Abbaye Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Jeanine qui vous propose une balade commentée du village, tout récemment labellisé Petites Cités de Caractère. Rendez-vous place de la mairie à 10h. Sur réservation.
Visitez Sorde l’Abbaye autrement avec Jeanine qui vous propose une balade commentée du village, tout récemment labellisé Petites Cités de Caractère. Rendez-vous place de la mairie à 10h. Sur réservation. .
Place de la mairie Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 00 52 tourisme@lavalleedukiwi.com
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English : À la découverte de Sorde l’Abbaye avec Jeanine, Conteuse de la Vallée du Kiwi
Join Jeanine for a guided tour of Sorde l’Abbaye, a village recently awarded the Petites Cités de Caractère label. Meet at Place de la Mairie at 10am. Reservations required.
L’événement À la découverte de Sorde l’Abbaye avec Jeanine, Conteuse de la Vallée du Kiwi Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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