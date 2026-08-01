UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Talmay

A la découverte de Talmay Talmay

mercredi 5 août 2026 · Talmay

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
21270 Talmay
Département
Côte-d'Or
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Talmay

A la découverte de Talmay

Talmay Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05 19:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Parcourez les rues de Talmay entre l’église Saint-Vallier, les ponts et les anciennes fermes, sans oublier la Maison de Madame Sans Gêne. La visite s’achève par une découverte guidée du château et de ses jardins, pour un voyage complet au cœur du patrimoine du village.   .

Talmay 21270 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 37 34 46  contact@capvaldesaone-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la découverte de Talmay

L’événement A la découverte de Talmay Talmay a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cap Val de Saône

À voir aussi à Talmay (Côte-d'Or)