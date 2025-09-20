À la découverte de Tamarkoz®, la méditation soufie Musée d’Art et de Culture Soufis MTO Chatou

Un tapis de Tamarkoz est fourni à chaque participant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T09:45:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T09:45:00

Un atelier de relaxation accessible à tous issu de la tradition soufie !

La méditation soufie à travers la méthode du Tamarkoz® représente une approche holistique de la santé et du bien-être, basée sur les enseignements du soufisme tels qu‘ils ont été transmis depuis 1 400 ans. Le soufisme est connu pour son aspect pratique au-delà de la théorie, et les soufis sont décrits comme étant sur un chemin de transformation et d‘illumination. La méditation soufie, et en particulier la méthode du Tamarkoz®, est une pratique accessible et pratique qui met l‘accent sur l‘équilibre holistique du corps et de l‘esprit. En effectuant des mouvements énergisants et des exercices de respiration profonde, les pratiquants stimulent leur énergie cellulaire, corrigent leur posture, renforcent leurs muscles et améliorent leur circulation sanguine. Tous ces éléments améliorent considérablement le bien-être physique et l‘équilibre émotionnel.

Le terme Tamarkoz® signifie littéralement « concentration ». Ainsi, la méthode du Tamarkoz® nous entraîne finalement à la concentration des forces et des énergies d‘une personne, construisant une base solide pour le développement spirituel personnel.

Informations pratiques :

Samedi 20 Septembre 2025 de 09:00 à 9:45

Dimanche 21 Septembre 2025 de 9:00 à 9:45

Musée d’Art et de Culture Soufis MTO 6 avenue de Tilleuls 78400 Chatou Chatou 78400 Les Hauts de Chatou Yvelines Île-de-France 01 84 75 36 30 https://www.macsmto.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.macsmto.fr/activites/a-la-decouverte-de-tamarkoz-la-meditation-soufie-3/ »}] RER A Chatou Croissy, Parking sur l’île des impressionnistes

