A la découverte de Thorigné-d’Anjou avec Jeannette [Balade numérique Baludik] parking du grand clos, 49220 Thorigne d’anjou Thorigné-d’Anjou

A la découverte de Thorigné-d’Anjou avec Jeannette [Balade numérique Baludik] parking du grand clos, 49220 Thorigne d’anjou Thorigné-d’Anjou samedi 20 septembre 2025.

A la découverte de Thorigné-d’Anjou avec Jeannette [Balade numérique Baludik] 20 et 21 septembre parking du grand clos, 49220 Thorigne d’anjou Maine-et-Loire

Samedi et dimanche // toute la journée en autonomie // Pensez à charger votre batterie de smartphone avant de démarrer le parcours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Parcours de découverte ludique dans les rues du village en compagnie de Jeannette, une grand-mère sage et bienveillante, qui se prépare à entreprendre un voyage singulier avec ses petits-enfants, Lilou et Paul. Téléchargez gratuitement l’application Baludik et accédez à ce parcours-énigmes où la découverte du passé de Thorigné d’Anjou se transforme en un jeu amusant

Itinéraire de 3 km

parking du grand clos, 49220 Thorigne d’anjou parking du grand clos, 49220 thorigne d’anjou Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire Départ du parcours Baludik pour une balade ludique à la découverte du village Accès via l’application Baludik – Gratuit

Journées européennes du patrimoine 2025

@mairiethorignedanjou