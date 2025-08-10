A la découverte de tracteurs et de moteurs fixes Cherves

7 Rue de la Mairie Cherves Vienne

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

A partir de 15h visite guidée du musée et de son site assurée jusqu’à 18h30 par des gens de l’association (visite 1h30)

Tracteurs anciens présentés dès l’ouverture dans la cour du musée par la famille PAIN (père et fils), collectionneurs locaux passionnés et anciens membres de l’association « les Gens de Cherves ». Ils viendront comme chaque année vous présenter leurs dernières acquisitions remises en état par leurs soins. .

7 Rue de la Mairie Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 51 06 87 lesgensdecherves@gmail.com

