A la découverte de Van Gogh et ses maboules Ribérac

A la découverte de Van Gogh et ses maboules
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-12-20
2025-12-20
A la découverte de van Gogh et ses maboules diaporama et échanges autour de van Gogh, animé par Bruno Vouters et Jean-Louis Savignac
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
English : A la découverte de Van Gogh et ses maboules
A la découverte de van Gogh et ses maboules: slide show and discussion about van Gogh, hosted by Bruno Vouters and Jean-Louis Savignac
German : A la découverte de Van Gogh et ses maboules
A la découverte de van Gogh et ses maboules: Diashow und Austausch über van Gogh, moderiert von Bruno Vouters und Jean-Louis Savignac
Italiano :
Alla scoperta di van Gogh e dei suoi pazzi: proiezione di diapositive e discussione su van Gogh, condotta da Bruno Vouters e Jean-Louis Savignac
Espanol : A la découverte de Van Gogh et ses maboules
Descubrir a van Gogh y sus locos: proyección de diapositivas y debate sobre van Gogh, a cargo de Bruno Vouters y Jean-Louis Savignac
