A la découverte de Van Gogh et ses maboules Ribérac

A la découverte de Van Gogh et ses maboules

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

A la découverte de van Gogh et ses maboules diaporama et échanges autour de van Gogh, animé par Bruno Vouters et Jean-Louis Savignac

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

English : A la découverte de Van Gogh et ses maboules

A la découverte de van Gogh et ses maboules: slide show and discussion about van Gogh, hosted by Bruno Vouters and Jean-Louis Savignac

German : A la découverte de Van Gogh et ses maboules

A la découverte de van Gogh et ses maboules: Diashow und Austausch über van Gogh, moderiert von Bruno Vouters und Jean-Louis Savignac

Italiano :

Alla scoperta di van Gogh e dei suoi pazzi: proiezione di diapositive e discussione su van Gogh, condotta da Bruno Vouters e Jean-Louis Savignac

Espanol : A la découverte de Van Gogh et ses maboules

Descubrir a van Gogh y sus locos: proyección de diapositivas y debate sobre van Gogh, a cargo de Bruno Vouters y Jean-Louis Savignac

