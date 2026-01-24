À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE CRÉATIVITÉ

189 Route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance Lozère

Tarif : 80 – 80 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

Faitses une pause et partagez un moment convivial dans une bulle hors du temps ou les mains apaisent les soucis de l’esprit.

1 jpournée = 2 ateliers de 3 heures (atelier micro-macramé & atelier crochet).

Cours adultes et enfants à partir de 10 ans).

Niveau débutant.

Faitses une pause et partagez un moment convivial dans une bulle hors du temps ou les mains apaisent les soucis de l’esprit.

1 jpournée = 2 ateliers de 3 heures (atelier micro-macramé & atelier crochet).

Cours adultes et enfants à partir de 10 ans).

Niveau débutant. .

189 Route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 52 02 38 37 chantal.duboisv@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a break and share a convivial moment in a timeless bubble where hands soothe the mind’s worries.

1 day = 2 workshops of 3 hours (micro-macramé workshop & crochet workshop).

Classes for adults and children aged 10 and over.)

Beginner level.

L’événement À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE CRÉATIVITÉ Bel-Air-Val-d’Ance a été mis à jour le 2026-01-21 par 48-OT Langogne