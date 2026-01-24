À LA DÉCOUVERTE DE VOTRE CRÉATIVITÉ Bel-Air-Val-d’Ance
189 Route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance Lozère
Tarif : 80 – 80 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-07
Faitses une pause et partagez un moment convivial dans une bulle hors du temps ou les mains apaisent les soucis de l’esprit.
1 jpournée = 2 ateliers de 3 heures (atelier micro-macramé & atelier crochet).
Cours adultes et enfants à partir de 10 ans).
Niveau débutant.
189 Route de Verrières Bel-Air-Val-d’Ance 48600 Lozère Occitanie +33 7 52 02 38 37 chantal.duboisv@gmail.com
English :
Take a break and share a convivial moment in a timeless bubble where hands soothe the mind’s worries.
1 day = 2 workshops of 3 hours (micro-macramé workshop & crochet workshop).
Classes for adults and children aged 10 and over.)
Beginner level.
