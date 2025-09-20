« A la découverte d’Ecommoy » – Jeu de piste patrimonial Place de la République, Ecommoy Écommoy

« A la découverte d’Ecommoy » – Jeu de piste patrimonial Samedi 20 septembre, 14h00 Place de la République, Ecommoy Sarthe

Livret de questions remis par le service tourisme avant de débuter.

Vous avez une âme d’aventurier ? Découvrez le patrimoine d’Ecommoy en participant à un jeu de piste. Ce jeu vous plongera dans l’histoire des édifices et commerces de la commune, grâce à des actions ou questions auxquels vous devrez répondre.

Tout public, accessible aux familles, en solo ou en duo.

Un livret de questions vous sera remis auprès du stand du service Tourisme, qui sera situé sur le parvis de l’église, place de la République à Ecommoy.

Communauté de communes de l’Orée de Bercé-Belinois