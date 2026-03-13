À la découverte d’Écouché Dimanche de caractère rue Pierre Trévin Écouché-les-Vallées
À la découverte d’Écouché Dimanche de caractère rue Pierre Trévin Écouché-les-Vallées dimanche 6 septembre 2026.
À la découverte d’Écouché Dimanche de caractère
rue Pierre Trévin Cour de la mairie Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 15:00:00
fin : 2026-09-06 16:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Plongez au cœur d’Écouché, village aux ruelles chargées d’histoire. Laissez-vous conter les secrets des métiers anciens qui ont façonné son identité bourrelier, bonnetier, maréchal ferrant, rat de cave, … Entre Moyen Âge et époque moderne, cette visite guidée vous invite à un véritable voyage dans le temps.
En fin de visite, dégustation de produits locaux.
Dimanche 6 septembre à 15h
Ecouché, rue Pierre Trévin, cour de la mairie
Tout public à partir de 8 ans.
Gratuit .
rue Pierre Trévin Cour de la mairie Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
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L’événement À la découverte d’Écouché Dimanche de caractère Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres d’Argentan Intercom