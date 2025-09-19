À la découverte d’EDF Lab Paris-Saclay EDF Lab Paris-Saclay Palaiseau

Entrées gratuites. Visite autorisée pour les personnes mineures âgées de 16 ans et + sous réserve d’être accompagnées par un adulte inscrit sur la même demande de visite. Inscription obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T16:00:00

EDF Lab Paris-Saclay vous invite à la découverte d’un site aux performances énergétiques et environnementales exemplaires pensées par l’architecte Francis Soler. Au cours d’une visite de 2h00, découvrez le Showroom, un espace de plus de 300m² dédié à l’expertise et les innovations de la R&D d’EDF, au service des métiers du Groupe mais aussi la halle d’essais, qui abrite un ensemble complet de moyens d’essais destiné à la recherche industrielle dans les domaines de l’électrotechnique et de la mécanique des structures.

EDF Lab Paris-Saclay 7 boulevard Gaspard-Monge 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France 01 78 19 31 00 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/129/events L'EDF Lab Paris-Saclay, vitrine de la Recherche et Développement du groupe EDF est un espace de plus de 300m² dédié à l'expertise et aux innovations de la R&D d'EDF. Il abrite un ensemble complet de moyens d'essais destiné à la recherche industrielle ainsi qu'un showroom. C'est l'architecte Francis Soler, lauréat du concours d'architecture lancé en 2009, qui a conçu cet ensemble de 4 bâtiments circulaires, exemplaires en termes de performance énergétique et environnementale qui fait penser à un immense et délicat mécanisme d'horlogerie. Entrées gratuites

16 ans minimum. Visite autorisée pour les personnes mineures âgées de 16 ans et + sous réserve d’être accompagnées par un adulte inscrit sur la même demande de visite.

Inscription obligatoire

Visite commentée

EDF/REA/Xavier Popy